16 апреля 2020, 12:33
Жителя Санкт-Петербурга задержали за хранение двух килограммов наркотиков
Сотрудники оперативной службы нашли почти два килограмма наркотиков у мужчины. Инцидент произошел в городе Колпино внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В квартире у подозреваемого изъяли 699 граммов марихуаны, а в автомобиле его супруги — еще два пакета по 497 граммов марихуаны.
По факту хранения запрещенных веществ возбудили уголовное дело.