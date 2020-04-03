Жителя Санкт-Петербурга будут судить за убийство мужчины из огнестрельного оружия

Труп 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями был найден в машине в одном из садоводств Всеволожского района. По данным следствия, его убил 41-летний знакомый, которому мужчина не заплатил за работу на участке.

На следующий день после убийства преступника взяли под стражу.