03 апреля 2020, 15:44
Жителя Санкт-Петербурга будут судить за убийство мужчины из огнестрельного оружия
Житель Санкт-Петербурга убил знакомого из Ленинградской области за то, что тот не заплатил ему за работу. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
Труп 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями был найден в машине в одном из садоводств Всеволожского района. По данным следствия, его убил 41-летний знакомый, которому мужчина не заплатил за работу на участке.
На следующий день после убийства преступника взяли под стражу.