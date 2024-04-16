16 апреля 2024, 15:17
Жителя Самары задержали с крупной партией наркотиков
Правоохранители задержали жителя Самары с 88 свертками с запрещенными веществами общей массой более 100 граммов. Об этом сообщил «Царьград».
Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Kio Rio. Они заметили пассажира, который нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Инспекторы выявили у него признаки наркотического опьянения.
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Отмечается, что во время обысков у задержанного также обнаружили крупную партию наркотиков. Подозреваемый собирался их сбыть на территории Самарской области через тайники-закладки.
Наркотики
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