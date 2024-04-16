Происшествия 16 апреля 2024, 15:17 Жителя Самары задержали с крупной партией наркотиков

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Правоохранители задержали жителя Самары с 88 свертками с запрещенными веществами общей массой более 100 граммов. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Kio Rio. Они заметили пассажира, который нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Инспекторы выявили у него признаки наркотического опьянения.

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Отмечается, что во время обысков у задержанного также обнаружили крупную партию наркотиков. Подозреваемый собирался их сбыть на территории Самарской области через тайники-закладки.