Жителя Самары задержали после пожара с четырьмя погибшими
Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Пожар трехэтажном кирпичном здании произошел в субботу утром. Огонь охватил 150 квадратных метров постройки. Пламя потушили в 12:51 по местному времени (11:51 мск). Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали «аварийный режим работы электрооборудования». Речь шла о неисправной электропроводке.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, ведется его допрос. Также следователи проверяют данные о том, что в здании располагался хостел без необходимых разрешений. Некоторые пострадавшие при пожаре жили там по временной регистрации.