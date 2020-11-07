Жителя Самары задержали после пожара с четырьмя погибшими

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении владельца сгоревшего здания, в котором четыре человека погибли и пятеро пострадали. По делу задержан 57-летний местный житель.

Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Источник фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар трехэтажном кирпичном здании произошел в субботу утром. Огонь охватил 150 квадратных метров постройки. Пламя потушили в 12:51 по местному времени (11:51 мск). Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали «аварийный режим работы электрооборудования». Речь шла о неисправной электропроводке.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, ведется его допрос. Также следователи проверяют данные о том, что в здании располагался хостел без необходимых разрешений. Некоторые пострадавшие при пожаре жили там по временной регистрации.