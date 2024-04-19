Происшествия 19 апреля 2024, 11:44 Жителя Самары приговорили к 6 годам колонии за распространение наркотиков

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Суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Самары, который распространял наркотики через тайники-закладки. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, мужчина нашел себе подработку на одном из интернет-сайтов. Он должен был фасовать запрещенные вещества на мелкие дозы и прятать их в тайниках, фотографируя месторасположение.

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Отмечается, что свое наказание местный житель будет отбывать в исправительной колонии.