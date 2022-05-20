Жителя Самарской области заподозрили в покушении на убийство

В Самарской области задержали местного жителя, которого заподозрили в покушении на убийство. Об этом сообщил «Царьград».

В минувшее воскресенье подозреваемый несколько раз выстрелил в электромонтера, который занимался монтажом сетей и заменой опор. Рабочему удалось убежать и обратиться за помощью к медикам.

После задержания мужчина признался, что выстрелил в монтера, потому что ему не понравилась технология проведения работ. Возбуждено уголовное дело.