Жителя Самарской области осудят по обвинению в убийстве | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Самарской области осудят по обвинению в убийстве

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В Самарской области 48-летнего местного жителя обвинили в убийстве своего знакомого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло в июле этого года. Между обвиняемым и его знакомым возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина зарезал пострадавшего. Уголовное дело передано в суд.

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