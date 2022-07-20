Жителя Самарской области обвинили в убийстве сожительницы

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в мае этого года в Жигулевске. Правоохранители предполагают, что между обвиняемым и его сожительницей возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина забил женщину до смерти. Он нанес ей более 30 ударов, в результате чего она получили смертельные травмы и скончалась.