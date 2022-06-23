Жителя Салехарда заподозрили в нападении на собутыльника с ножом

Сотрудники полиции задержали мужчину из Салехарда. Его заподозрили в покушении на убийство собутыльника. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Ситуация произошла ночью 19 июня. 23-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своими знакомыми. В какой-то момент у него возник конфликт с 37-летним хозяином жилья. В результате злоумышленник два раза ударил потерпевшего ножом в грудь. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь.

Полицейские задержали нападавшего. На данный момент они выясняют обстоятельства случившегося.