Жителя Салехарда осудили на 8 лет за продажу наркотиков

Жителя Салехарда, который продавал наркотики синтетического происхождения на территории города, суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Региональная прокуратура сообщила, что 22-летнего распространителя наркотиков правоохранители задежали в январе. Перед задержанием он получил крупный объем вещества — почти 30 граммов. Заказы он делал через Сеть.

Сутками ранее срок получил 57-летний мужчина из Ноябрьска, который также продавал наркотики. Полицейские нашли у него в квартире 53 пакетика с веществами и значительную денежную сумму. Ему дали 10 лет лишения свободы.