Происшествия 30 мая 2023, 12:18 Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве 45-летнего знакомого

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В Ростовской области правоохранители задежрали 20-летнего жителя города Морозовка по подозрению в убийстве 45-летнего знакомого. Об этом написал сайт «Привет-Ростов.ру».

По данным следствия, молодой человек во время ссоры с приятелем избил его, а затем задушил. Далее он решил скрыть тело убитого в заброшенном здании, сообщили «Народные новости».

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По факту убийства возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили в следственный изолятор. Расследование дела продолжается.