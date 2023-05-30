30 мая 2023, 12:18
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в убийстве 45-летнего знакомого
В Ростовской области правоохранители задежрали 20-летнего жителя города Морозовка по подозрению в убийстве 45-летнего знакомого. Об этом написал сайт «Привет-Ростов.ру».
По данным следствия, молодой человек во время ссоры с приятелем избил его, а затем задушил. Далее он решил скрыть тело убитого в заброшенном здании, сообщили «Народные новости».
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По факту убийства возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили в следственный изолятор. Расследование дела продолжается.
Убийства
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