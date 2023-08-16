Происшествия 16 августа 2023, 15:36 Жителя Ростовской области, который приставал к падчерице, осудили на 12 лет

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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который надругался над 13-летней падчерицей. Об этом написал сайт kp.ru.

По версии источника издания, случай произошел в ноябре 2022 года. Во время следствия обвиняемый заявил, что совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней девочки, чтобы получить повод для развода с супругой.

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Злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы с отбиванием наказания в колонии строгого режима.