Жителя Ростова-на-Дону задержали за нападение

Сотрудник полиции попросил жителя Ростова-на-Дону показать документы, в ответ на это мужчина набросился на правоохранителя с ножом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

Полицейский остановил мужчину и попросил предоставить удостоверение личности. Тот отказался, достал из кормана нож и начал угрожать сотруднику правоохранительных органов убийством. Мужчину удалось задержать. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

«В настоящее время по материалам уголовного дела выполняются необходимые следственные действия. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», — заявили в ведомстве.