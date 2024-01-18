Происшествия 18 января 2024, 16:17 Жителя Ростова-на-Дону осудили за попытку ранить полицейского канцелярским ножом

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Суд вынес приговор жителю Ростова-на-Дону, который применил насилие в отношении полицейского. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено летом 2022 года. Согласно данным ведомства, фигурант, находясь в состоянии опьянения, напал на правоохранителя после замечания в его адрес. Злоумышленник попытался воткнуть канцелярский нож в туловище стража порядка, однако попал в бронежилет.

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Агрессору удалось скрыться. Его задержали лишь весной 2023-го. Мужчине назначили наказание в виде четырех лет и четырех месяцев колонии строгого режима.