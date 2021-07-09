Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за агитацию к беспорядкам

Житель Ростова-на-Дону получил штраф 30 тысяч рублей. К такому наказанию за призывы к беспорядкам его приговорил Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Мужчина разместил в своих социальных сетях видеоролик, в котором призывал жителей города принять участие в несогласованных акциях, передала НСН. Следователи возбудили уголовное дело по части три статье 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам или участию в них; призывы к насилию над гражданами».