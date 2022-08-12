Жителя Приморья обвинили в убийстве друга

В селе Верхний Перевал Приморского края правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом написало ИА Nation News.

По информации регионального СУ СКР, подозреваемый пригласил в гости приятеля, с которым поругался во время застолья. В какой-то момент он схватился за нож и ударил им друга.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. Подозреваемый в убийстве в данный момент находится под стражей.