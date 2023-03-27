27 марта 2023, 18:06
Жителя Приморья обвинили в смерти дочери
В Приморском крае возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетней девочки, передает «Царьград».
Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в Дальнереченске. Правоохранители предполагают, что в гибели ребенка виноват ее отец.
Реклама
Согласно основной версии, пьяный мужчина взялся за ремонт грузовика, в какой-то момент автомобиль тронулся. Рядом стояла девочка, которую машина задавила насмерть.
С мужчины взяли подписку о невыезде.
Уголовное дело
Приморье
Реклама
Реклама