Происшествия 27 марта 2023, 18:06 Жителя Приморья обвинили в смерти дочери

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетней девочки, передает «Царьград».

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в Дальнереченске. Правоохранители предполагают, что в гибели ребенка виноват ее отец.

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Согласно основной версии, пьяный мужчина взялся за ремонт грузовика, в какой-то момент автомобиль тронулся. Рядом стояла девочка, которую машина задавила насмерть.

С мужчины взяли подписку о невыезде.