Жителя Приморья насмерть задавило септиком

В Приморье возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. В деревне Веденка насмерть задавило септиком 55-летнего владельца одного из участков, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на региональный Следком.

Мужчина заказал септик, и в ходе погрузки металлоконструкции 46-летний водитель крана не удостоверился в безопасности маневра. В результате тяжелая емкость рухнула прямо на заказчика. От полученных травм он умер на месте.