07 октября 2021, 19:33
Жителя Приморья насмерть задавило септиком
Правоохранители возбудили уголовное дело
В Приморье возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. В деревне Веденка насмерть задавило септиком 55-летнего владельца одного из участков, пишет портал Vostokmedia.com со ссылкой на региональный Следком.
Мужчина заказал септик, и в ходе погрузки металлоконструкции 46-летний водитель крана не удостоверился в безопасности маневра. В результате тяжелая емкость рухнула прямо на заказчика. От полученных травм он умер на месте.