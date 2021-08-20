Жителя Приморья из-за ревности забили лопатой и переехали бульдозером

Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя села Высокое в Приморье. Тело мужчины было изуродовано лопатой, кроме того, его переехали бульдозером.

По данному факту возбудили дело об убийстве. По подозрению в жестокой расправе задержаны два мужчины, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером 16 августа компания из пяти человек выпивала в лесу, недалеко от села Высокое. Внезапно между мужчинами произошел конфликт из-за ревности к женщине, которая отдыхала вместе с ними.

Ее сожитель вместе с другом острием штыковой лопаты избил своего обидчика. Удары наносили по голове и телу. Но на этом они не остановились и переехали мужчину бульдозером.

Чтобы скрыть преступление, приморцы попытались закопать тело умершего, а потом продолжили пить. В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу. Расследование дела продолжается.