Происшествия 14 декабря 2023, 15:11 Жителя Подмосковья заподозрили в убийстве супруги Подмосковная полиция задержала обвиняемого в убийстве из ревности

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Житель Раменского сознался в убийстве жены на почве ревности. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

По версии следствия, житель Подмосковья поссорился с супругой и ударил ее сначала табуреткой, а потом ножом. Женщина умерла на месте. Муж сам обратился в полицию и не стал скрывать свою вину.

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«О случившемся мужчина сообщил в правоохранительные органы, раскаявшись в содеянном», — отметили в пресс-службе.

Следователь осмотрел место происшествия и изъял улики. Криминалисты проведут ряд экспертиз, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося. Подозреваемого задержали, следователь будет ходатайствовать в суде о его аресте.

Ранее житель Подмосковья получил 15 лет колонии за убийство человека и хищение его квартиры. Осужденный вместе с подельниками похитил 49-летнего мужчину, отвез его в Ростовскую область и убил.