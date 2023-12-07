Происшествия 07 декабря 2023, 22:33 Жителя Подмосковья осудили за смертельный наезд на бабушку с внучкой Суд в Подмосковье приговорил к 10 годам мужчину за ДТП с двумя погибшими Unsplash

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Мужчину, который насмерть сбил в Подмосковье бабушку с ее 6-летней внучкой, приговорили к 10 годам колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Пожилая женщина и ребенок погибли 2 ноября 2022 года, уточнили в ведомстве. Водитель управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Когда он двигался по автодороге вблизи деревни Никулино Раменского городского округа, то совершил смертельный наезд на двух пешеходов — пожилую женщину и ее 6-летнюю внучку. От полученных повреждение обе погибли до приезда скорой помощи.

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В ведомстве сообщили, что в основу обвинения в суде легли собранные по уголовное делу доказательства — результаты проведенных судебных экспертиз, допросов и осмотров криминалистов и следователей.

«Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

После отбывания наказания осужденный не сможет водить машину еще три года, уточнили в СК.

Ранее водителя Bentley осудили за смертельный наезд на мужчину в Краснодарском крае. Он сбил 30-летнего пешехода на зебре. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.