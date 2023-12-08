Происшествия 08 декабря 2023, 12:14 Жителя Петергофа отправили в колонию на 8,5 года за избиение спавшего на улице человека и последующие кражи

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В Петербурге суд вынес приговор бывшему заключенному, который в мае прошлого года избил человека, спавшего на улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Сначала обвиняемый обокрал мужчину, а когда тот проснулся, он начал его избивать. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Далее злоумышленник пошел в музей-заповедник «Петергоф» и вынес с выставочного стенда вещи. Еще через месяц он вломился в Водно-моторный клуб № 1 и похитил имущества на 32 тысячи рублей.

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Суд приговорил злоумышленника к 8,5 года колонии особого режима.