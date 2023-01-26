Происшествия 26 января 2023, 20:40 Жителя Петербурга заподозрили в мошенничестве

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего местного жителя, которого заподозрили в мошенничестве со страховыми выплатами. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

В сентябре 2021 года мужчина заявил в полицию об угоне своей иномарки Toyota Camry. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что подозреваемый инсценировал угон авто ради возмещения якобы причиненного ущерба на сумму более двух миллионов рублей.