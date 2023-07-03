Происшествия 03 июля 2023, 19:31 Жителя Петербурга задержали за разбойное нападение на ломбард

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Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который напал на ломбард с пистолетом. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Мужчина сдал в ломбард свой смартфон, спустя время он решил его забрать без последующего выкупа. Задержанный вооружился пистолетом, украл телефон стоимостью в четыре тысячи рублей и сбежал.

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Отмечается, что ранее мужчина уже неоднократно был судим, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.