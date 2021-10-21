Жителя Петербурга задержали за поджог машины после ссоры с водителем

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который совершил поджог автомобиля после ссоры с водителем. Инцидент произошел накануне на улице Софьи Ковалевской около дома № 20. Об этом сообщили «Невские новости».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина хотел поджечь автомобиль марки Renault, однако огонь перекинулся и на соседнюю Toyota. В результате обе иномарки выгорели дотла.

По данному факту проводится проверка. Следствие изучает все доступные материалы, а также опрашивает возможных свидетелей.