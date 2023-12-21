Происшествия 21 декабря 2023, 17:03 Жителя Петербурга задержали за кражу товаров из продовольственного магазина

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Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который ограбил продовольственный магазин. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 20 декабря мужчина вооружился ножом и похитил товар из магазина по проспекту Мориса Тореза на сумму более 3,7 тысячи рублей, после чего скрылся с места происшествия.

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Отмечается, что безработного петербуржца доставили в отдел полиции, против него возбудили уголовное дело.