03 мая 2023, 18:39
Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве знакомой во время застолья
В Санкт-Петербурге на улице Композиторов в результате ножевого ранения скончалась 48-летняя женщина. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.
По версии следствия, во время распития спиртных напитков 46-летний мужчина, поссорившись со знакомой, достал нож и нанес ей ранение в область грудной клетки. Пострадавшая скончалась до прибытия медиков, сообщило ИА Nation News.
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Ранее злоумышленник уже становился фигурантом уголовных дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении нового дела.
Санкт-Петербург
Убийства
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