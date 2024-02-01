Происшествия 01 февраля 2024, 15:07 Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве отца

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в убийстве собственного отца. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

По предварительной информации, тело многодетного отца обнаружили в квартире на Камышовой улице. Как только старшего сына погибшего привезли в следственный отдел, юноша попытался покончить с собой.

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Как сообщил сайт Piter.tv, задержанного доставили в шоковую реанимацию.