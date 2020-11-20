Жителя Петербурга убили за просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге мужчину убили за просьбу надеть защитную маску. Преступление произошло 17 ноября на Индустриальном проспекте.

Подозреваемого задержали, передает ТАСС. По версии МВД по региону, 40-летний житель Оренбургской области нанес ножевое ранение жителю Санкт-Петербурга — заместителю директора научного центра.

По данным следствия, конфликт между погибшим и задержанным возник в салоне автобуса. Мужчина сделал двум людям замечание из-за отсутствия масок. В регионе ношение защитных средств в общественных местах и транспорте является обязательным требованием.

Когда пассажиры вышли на улицу, конфликт продолжился и подозреваемый нанес удар ножом. Как отметили в ведомстве, мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В начале октября в московском метро на станции «Профсоюзная» мужчина избил женщину за то, что она была без маски и кашляла. За пострадавшую вступились другие пассажиры.