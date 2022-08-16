Жителя Петербурга приговорили к пятилетнему заключению за смертельное ДТП в Новый год

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к заключению за смертельное ДТП, которое он устроил в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Авария произошла в ночь на 1 января 2021 года. По версии следователей, злоумышленник употребил вещество и сел за руль Hyundai Solaris. Во время поворота он столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta. В результате пассажир, который находился в автомобиле осужденного, погиб. Ленинский районный суд приговорил водителя к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима с запретом на управление транспортом на 2,5 года.