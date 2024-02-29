Происшествия 29 февраля 2024, 16:19 Жителя Петербурга оставили в СИЗО по делу о краже 31 млн рублей у девушек через сайты знакомств

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В Санкт-Петербурге суд оставил в СИЗО местного жителя, который обвиняется в краже 31 миллиона рублей у девушек через сайты знакомств. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год мужчина втирался в доверие к девушкам и выманивал у них деньги. Жертвы афериста продавали ценные вещи и перечисляли средства на его счет.

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Отмечается, что правоохранители задержали мужчину в марте 2023 года.