Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что после застолья лишился имущества на сумму один миллион рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

28-летний мужчина рассказал, что вечером 14 декабря вместе со своим другом и двумя девушками распивал алкоголь в своей квартире. Утром пострадавший обнаружил, что после ухода гостей из его квартиры пропали ценности. Сумма ущерба составила один миллион рублей.