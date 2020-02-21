Жителя Петербурга насмерть придавило противовесом лифта

Рабочая смена на одном из-заводов в Петербурге закончилась для мужчины смертью. Его придавило противовесом лифта во время демонтажа конструкций.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, на мужчину рухнул противовес утром 21 февраля. В тот момент он демонтировал конструкции лифта в здании, которое на территории Кировского завода не эксплуатируются. Само предприятие находится на проспекте Стачек в Петербурге.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины», приводит РБК сообщение пресс-службы.

В конце января произошел менее трагичный случай, но тоже связанный с лифтом. Добровольцам-спасателям и сотрудникам «Мослифта» пришлось вытаскивать кошку, которая застряла за открытой шахтой лифта в московской многоэтажке. К счастью, все закончилось хорошо и хвостатая была на свободе.