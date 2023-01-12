Происшествия 12 января 2023, 14:52 Жителя Пермского края, сбившего на машине двух детей, отправят на принудительное лечение

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Суд решил отправить на принудительное лечение водителя, который сбил на своей машине двух несовершеннолетних детей в Пермском крае. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что предварительно мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был не способен осознать опасность своих действий.

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Авария произошла в мае прошлого года. Водить сбил двух детей, один из которых скончался на месте происшествия.

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