Происшествия 29 февраля 2024, 14:33 Жителя Пермского края приговорили к 8 годам колонии за сбыт наркотиков

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Суд приговорил жителя Чайковского Пермского края к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за распространение наркотиков. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, мужчина получил координаты места, где находилась партия с уже готовыми расфасованными 22 свертками. Он должен был разложить их по различным адресам и отчитаться заказчику.

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Отмечается, что мужчина будет отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима.