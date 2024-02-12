Происшествия 12 февраля 2024, 11:24 Жителя Пермского края приговорили к 2 годам колонии условно за грабеж и хранение наркотиков

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Краснокамский городской суд признал жителя Пермского края виновным в грабеже и хранении наркотиков и приговорил его к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина силой забрал у незнакомца мобильный телефон. Полицейские его задержали, при обыске у подсудимого обнаружили два бумажных пакета с запрещенными веществами. Наркотики он купил на средства, вырученные с продажи украденного телефона.

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Отмечается, что мужчину также обязали возместить причиненный материальный ущерб в размере 15 тысяч рублей.