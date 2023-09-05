Происшествия 05 сентября 2023, 11:54 Жителя Пермского края арестовали на 10 суток после угона автомобиля такси

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В Пермском крае жителю города Кудымкар назначили 10 суток ареста за угон автомобиля такси. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, ранее судимый мужчина увидел открытую дверь автомобиля такси, нашел ключ в замке зажигания и решил отправиться к своей сожительнице. В момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Сообщается, что автомобиль такси обнаружили в трех километрах от места угона.