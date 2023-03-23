Происшествия 23 марта 2023, 19:02 Жителя Перми, сбившего пешеходов на машине, признали невменяемым

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Суд признал невменяемым мужчину, который устроил смертельное ДТП в Перми. Виновнику аварии предстоит принудительное лечение, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры региона.

Весной прошлого года мужчина за рулем иномарки въехал в пешеходов, которые переходили дорогу. От полученных травм скончалась молодая девушка, еще один человек пострадал.

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Проведенная экспертиза подтвердила, что в момент совершения ДТП водитель страдал хроническим психическим расстройством.

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