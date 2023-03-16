16 марта 2023, 13:46
Жителя Перми осудили за кражу стального трубопровода
Суд вынес приговор жителю Перми, который похитил промышленный стальной трубопровод. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Мужчина нанял работников, которые выкопали и вывезли стальные трубы протяженностью 140 метров с территории промплощадки. Ущерб промпредприятию, которому принадлежал трубопровод, оценивается в 190 тысяч рублей.
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Отмечается, что мужчину обязали возместить ущерб и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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