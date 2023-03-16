Происшествия 16 марта 2023, 13:46 Жителя Перми осудили за кражу стального трубопровода

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Суд вынес приговор жителю Перми, который похитил промышленный стальной трубопровод. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Мужчина нанял работников, которые выкопали и вывезли стальные трубы протяженностью 140 метров с территории промплощадки. Ущерб промпредприятию, которому принадлежал трубопровод, оценивается в 190 тысяч рублей.

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Отмечается, что мужчину обязали возместить ущерб и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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