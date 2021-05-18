Жителя Перми будут судить за превышение пределов самообороны

Житель Перми убил знакомого, когда защищался от него. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что у мужчин произошел конфликт. Один из них напал на второго, и тот стал защищаться, что привело к смерти нападавшего.

"Защищаясь от противоправных действий своего оппонента, но избрав при этом способ, явно не соответствующий степени угрожающей ему опасности, обвиняемый взял в руки складной нож и нанес им удар в область груди потерпевшего», — рассказали в пресс-службе.

За такое правонарушение предполагается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.