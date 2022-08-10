10 августа 2022, 15:20
Жителя Перми будут судить за обман 146 человек с помощью финансовой пирамиды
Жителя Перми будут судить за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МВД.
По версии следствия, финансовую пирамиду пермяк создал в 2013 году. Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернете. От деятельности мужчины признаны пострадавшими 146 человек, им нанесен ущерб в сумме около 30 миллионов рублей.