Жителя Перми будут судить за обман 146 человек с помощью финансовой пирамиды

Жителя Перми будут судить за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МВД.

По версии следствия, финансовую пирамиду пермяк создал в 2013 году. Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернете. От деятельности мужчины признаны пострадавшими 146 человек, им нанесен ущерб в сумме около 30 миллионов рублей.