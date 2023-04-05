Происшествия 05 апреля 2023, 20:50 Жителя Пензы заподозрили в совершении серии краж

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В Пензе задержали 27-летнего местного жителя, которого заподозрили в совершении серии магазинных краж. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

За помощью к росгвардейцам обратились работники городского магазина. Они заявили, что один из посетителей взял с прилавка бутылку спиртного, после чего ушел, не заплатив. Сотрудники Росгвардии поймали молодого человека. Выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в совершении серии краж.