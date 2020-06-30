Жителя Пензы убил собутыльник за воровство еды

По данным правоохранителей, конфликт произошел во время застолья. Мужчина выпивал со своей сожительницей, а позже к ним присоединился сосед. Потом он собрался уходить и попытался прихватить с собой еду и выпивку. В результате между мужчинами завязалась драка в ходе которой сосед получил удар ножом в живот. На следующий день пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Убийца признал свою вину. Ему присудили восемь лет в колонии строгого режима.