30 июня 2020, 16:38
Жителя Пензы убил собутыльник за воровство еды
Жителя Пензы убил его сосед, когда тот попытался без разрешения взять еду со стола. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, конфликт произошел во время застолья. Мужчина выпивал со своей сожительницей, а позже к ним присоединился сосед. Потом он собрался уходить и попытался прихватить с собой еду и выпивку. В результате между мужчинами завязалась драка в ходе которой сосед получил удар ножом в живот. На следующий день пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
Убийца признал свою вину. Ему присудили восемь лет в колонии строгого режима.