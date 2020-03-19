Жителя Пензы осудили за избиение друга

В результате нападения у пострадавшего были зафиксированы серьезные травмы головы, лица и рук. Подозреваемого осудили на следующий год. Он должен был выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Решение суда его не устроило и подозреваемый подал апелляцию. Суд ее не удовлетворил.