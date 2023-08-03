Происшествия 03 августа 2023, 19:00 Жителя Пензенской области подозревают в избиении гостя во время застолья

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В Пензенской области следствие возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который избил своего товарища во время застолья. Об этом написала «Пенза-пресс».

В пресс-службе УМВД России по региону рассказали, что между мужчинами завязался конфликт на бытовой почве, который потом перерос в потасовку.

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В полицейском участке пензенец признался в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.