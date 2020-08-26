26 августа 2020, 15:55
Жителя Пензенской области осудили за издевательства над знакомым
В селе Пограничное Колышлейского района Пензенской области осудили мужчину, который систематически издевался над своим знакомым. Об этом сообщил сайт «Пенза-Пресс».
По данным следствия, подозреваемый с ноября по декабрь 2019 года издевался и избивал своего знакомого. Делал он это из-за того, что мужчина не хотел ухаживать за его скотом. Обвиняемый также в январе нынешнего года выбил дверь дома потерпевшего. Он уточнил, что хотел распить алкоголь с хозяйкой дома.
Жителю Пензенской области дали полтора года ограничения свободы.