Жителя Пензенской области осудили за издевательства над знакомым

По данным следствия, подозреваемый с ноября по декабрь 2019 года издевался и избивал своего знакомого. Делал он это из-за того, что мужчина не хотел ухаживать за его скотом. Обвиняемый также в январе нынешнего года выбил дверь дома потерпевшего. Он уточнил, что хотел распить алкоголь с хозяйкой дома.

Жителю Пензенской области дали полтора года ограничения свободы.