Жителя Пензенской области осудили за избиение знакомой

Сообщается, что мужчина приехал в гости к брату в Сердобский район. Компания начала распивать спиртные напитки, а когда все закончилось, подозреваемый отправился к знакомой, чтобы взять у нее алкоголь в долг. Женщина отказала и якобы оскорбила гостя.

«Мужчина, разозлившись, повалил ее на землю и начал избивать, нанося множественные удары ногами по голове, телу, рукам и ногам и не менее одного удара приисканным на месте происшествия молотком по голове», — рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Женщина потеряла сознание, когда подозреваемый ее избивал. После нападения он вытащил пострадавшую на улицу и снял с нее золотую цепочку. После этого злоумышленник проник в дом. Оттуда он вынес телевизор, кошелек с деньгами, мобильный, а после скрылся.

51-летняя женщина, оставшаяся на улице, скончалась от переохлаждения.