Жителя Пензенской области осудили на 8,5 года за убийство на почве ревности

Жителя Мокшанского района Пензенской области приговорили к 8,5 года колонии за убийство на почве ревности. Он зарезал любовника жены, рассказала «Пенза-пресс».

Преступление было совершено год назад. После того, как жена не пришла вовремя с работы, 55-летний мужчина отправился домой к человеку, которого подозревал в связи с супругой. Он нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот вскоре скончался.

Вину мужчина признал частично. Он утверждал, что соперник первый набросился на него с ножом, а его действия были самообороной. Жена обвиняемого подтвердила, что убитый был ее любовником.