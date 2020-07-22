Жителя Пензенской области обвинили в жестоком убийстве родственника и покушении на жизнь знакомого, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По информации следствия, ночью 7 июля 57-летний мужчина распивал спиртные напитки с 46-летним родственником у себя дома в селе Кривошеевка. Спустя время к ним присоединился местный житель 44 лет.

В ходе застолья между хозяином жилища и членом семьи завязался конфликт. Старший упрекнул младшего в том, что тот нигде не работает. После этого он ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался, информирует сайт «Пенза-пресс».

Злоумышленник потребовал от второго гостя покинуть его дом. После отказа он получил три ножевых ранения. Раненый мужчина ушел. Полицейские обнаружили его спящим в доме убитого товарища.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. В настоящий день расследование дела продолжается.