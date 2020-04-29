29 апреля 2020, 12:02
Жителя Пензенской области обвинили в убийстве
46-летнего жителя Заречного Пензенской области обвиняют в убийстве приятеля. За это ему грозит тюремный срок. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
По данным следствия, 8 января мужчины распивали спиртные напитки в съемной квартире на улице Строителей. Между ними возник конфликт. Со слов обвиняемого, его приятель первым схватился за нож. Мужчина успел отобрать оружие и нанес им гостю около шести ударов в шею и правую руку, затем повалил его на пол и начал душить.
После того, как мужчина перестал сопротивляться и потерял сознание, злоумышленник решил инсценировать самоубийство мужчины.
Ближе к утру подозреваемый вытащил тело убитого на лестничную площадку.
Злоумышленника задержали и предъявили обвинение по статье «Убийство».